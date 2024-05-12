الوقاية المدنية بسطات تُجنِّب قيسارية شبح حريقٍ مهول

محمد منفلوطي- هبة بريس

أكدت مصادر هبة بريس أن حريقا مهولا اندلع مساء اليوم الأحد بإحدى المحلات التجارية لبيع الملابس النسائية الجاهزة بقسارية الشاوية المطلة على شارع محمد الخامس بسطات.

الحادث استنفر رجال الوقاية المدنية الذين انتقلوا على وجه السرعة لاخماد النيران خشية من اتساع رقعة الحريق الذي طال سقف المحل المتكون من القصدير دون خسائر في الأرواح.

عناصر الأمن بالمدينة تحركت بدورها للتحقيق في الحادث الذي لازالت تجهل أسبابه.

ويرى العديد من المواطنين، أن الدور الريادي لعناصر الوقاية المدنية الاقليمية بسطات يبقى قائما ومتواجدا بقلب كافة الأحداث والتدخلات سواء تعلق الأمر بتقديم الاسعافات لضحايا حوادث السير، وضحايا الحرائق، وانتشال الغرقى وغيرها من التدخلات البطولية التي تتطلب من المسؤولين مركزيا وجهويا واقليميا تحفيز هذه العناصر وتشجيعها.