نهضة بركان يفوز على الزمالك المصري في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية

2024-05-12 / 22:36
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فاز نهضة بركان على ضيفه الزمالك المصري بهدفين دون رد، مساء اليوم الأحد بالملعب البلدي لبركان، ضمن ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.

افتتح يوسوفا دايو التسجيل لنهضة بركان من ضربة جزاء في الدقيقة 13، وأضاف عادل تاحيف الهدف الثاني في الدقيقة 32، قبل أن يقلص سيف الدين الجزيري الفارق للزمالك في الدقيقة 46.

وستقام مباراة الإياب بين الطرفين يوم الأحد القادم بملعب القاهرة الدولي

2024-05-12 / 22:36
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