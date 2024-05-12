طنجة..اقتحام شقق مفروشة واعتقال “باطرونات” بحي العرفان
هبة بريس – مكتب طنجة
أوقفت المصالح الأمنية بمدينة طنجة، اليوم الأحد ، سيدتين للإشتباه في اعدادهما شققا مفروشة للدعارة بحي العرفان ( بوخالف) وذلك على إثر شكايات تقدمت بها الساكنة في وقت سابق .
وقالت مصادر “هبة بريس ” أن أفرادا من الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة مرفوقين بعناصر تابعة للدائرة الأمنية 11 والسلطات المحلية ،قاموا باقتحام شقق سكنية بحي العرفان بتعليمات من وكيل الملك ، حيث تم توقيف سيدتين وحجز المفروشات ومعدات بالشقق السكنية المستهدفة .
وأضافت مصادرنا، أنه قد تم وضع السيدتين الموقوفتين تحت تدبير الحراسة النظرية باشراف من النيابة العامة في انتظار تقديمهما أمام العدالة بعد انتهاء التحقيقات مهعما .
واحتج العشرات من ساكنة حي العرفان (بوخالف) بطنجة، أمس السبت ضد مااعتبروه زحفا لـ”الدعارة” بحيهم ، مطالبين بتدخل السلطات الامنية قصد وضع حد لهذا الوضع الشاذ ، ومنتقدين ظهور “أوكار للدعارة” بالمنطقة وتحولها إلى ملاذ للباحثين عن اللذة .
8 تعليقات
الله يسترنا و يستر علينا و يعافينا مما ابتلى به غيرنا
لا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم استغفر الله واتوب إليه
حسبي الله ونعم الوكيل
اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض
ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب
حسبي الله ونعم الوكيل خرجو ليها طاي طاي لا حول ولاقوة إلا بالله العظيم
استغفر الله وأتوب اليه
لاحول ولاقوة الا بالله