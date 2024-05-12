طنجة..اقتحام شقق مفروشة واعتقال “باطرونات” بحي العرفان

2024-05-12 / 22:18
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هبة بريس – مكتب طنجة

أوقفت المصالح الأمنية بمدينة طنجة، اليوم الأحد ، سيدتين للإشتباه في اعدادهما شققا مفروشة للدعارة بحي العرفان ( بوخالف) وذلك على إثر شكايات تقدمت بها الساكنة في وقت سابق .

وقالت مصادر “هبة بريس ” أن أفرادا من الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة مرفوقين بعناصر تابعة للدائرة الأمنية 11 والسلطات المحلية ،قاموا باقتحام شقق سكنية بحي العرفان بتعليمات من وكيل الملك ، حيث تم توقيف سيدتين وحجز المفروشات ومعدات بالشقق السكنية المستهدفة .

وأضافت مصادرنا، أنه قد تم وضع السيدتين الموقوفتين تحت تدبير الحراسة النظرية باشراف من النيابة العامة في انتظار تقديمهما أمام العدالة بعد انتهاء التحقيقات مهعما .

واحتج العشرات من ساكنة حي العرفان (بوخالف) بطنجة، أمس السبت ضد مااعتبروه زحفا لـ”الدعارة” بحيهم ، مطالبين بتدخل السلطات الامنية قصد وضع حد لهذا الوضع الشاذ ، ومنتقدين ظهور “أوكار للدعارة” بالمنطقة وتحولها إلى ملاذ للباحثين عن اللذة .

2024-05-12 / 22:18
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