اسبانيا .. تكليف شركة “Ineco” لاعادة تقييم تكلفة النفق الضخم بين المغرب واسبانيا
قالت صحف اسبانية ان الحكومة كلفت شركة الهندسة المملوكة للدولة Ineco بإعادة تقييم الجدوى والتكلفة المالية للنفق الذي ينتظر تشييده بين المغرب واسبانيا .
وقالت صحيفة “فوزبوبولي” الإسبانية، انه قد تم تكليف الشركة المذكورة لانجاز تقييم جديد للعمل الضخم قبل منتصف عام 2026 وتحديد بدائل البناء وجدواها”، بالإضافة إلى “دراسة السلامة المقابلة لها وتقدير التكلفة المالية لجميع الأعمال، بما في ذلك تلك الموجودة في الجانب المغربي”.
وتتراوح تقديرات التكلفة الأولية لمشروع النفق تحت البحر بين 5 و10 مليارات يورو، حسبما أفاد فوزبوبولي.
16 تعليقات
مشروع سيزيد من تسريع وزيادة المعاملات في جو من الأمان والاطمئنان
بالتوفيق
قوم بيننا وبينهم حروب تاريخية ولا يتكلمون لغتنا وليسوا على ديننا يسعون للقاء بري معنا…وقوم هم في الأصل امتداد لنا يتكلمون لغتنا وهم على ديننا يسعون لتدميرنا وتقسيم بلدنا لا حول ولاقوة الا بالله
الحمد لله ضربة موجعة للي هكا
فكرة رائعة جدا
ويبقى المغرب دولة إفريقية عظمى
المغرب في طريقه الصحيح اللهم حفض بلادنا ملكا وشعبا يارب. نتمنى خير في هدا المشروع اللذي يجعل بلادنا مزدهرة قتصاديا مع الجارة اسبانيا والمسؤولين يكونو يخدم لصالح البلاد والعباد
ياودي من كان عندي خمسة سنوات وانا كنسمع هاد لكلام و انا الان عندي خمسين سنة و هذا الحلم لم يتحقق بعد
عمر دول العالم ثالت ترتبط ف طريق مباشرة بدول شمال
صعب انشاء هذا النفق…. لان الأرض تحته رمال هشة عكس نفق بحر المانش تحته طبقة كلسية ساعدت في مقاومته للتيارات المائية… والله اعلم
نحن شعب يمتلك كلشيء ولايستفيد من شيء حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
يوردون إنشاء نفق لنقل ما تبقي من ثروات إفريقيا إلي أروبا
مشروع جيد يصب في مصلحة أسبانيا
نتمنى من الله خروج هدا المشروع إنشاء الله إلى الواقع
اسبانيا تنادي
مشروع جميل 🤩
بالتوفيق ان شاء الله