اسبانيا .. تكليف شركة “Ineco” لاعادة تقييم تكلفة النفق الضخم بين المغرب واسبانيا

قالت صحف اسبانية ان الحكومة كلفت شركة الهندسة المملوكة للدولة Ineco بإعادة تقييم الجدوى والتكلفة المالية للنفق الذي ينتظر تشييده بين المغرب واسبانيا .

وقالت صحيفة “فوزبوبولي” الإسبانية، انه قد تم تكليف الشركة المذكورة لانجاز تقييم جديد للعمل الضخم قبل منتصف عام 2026 وتحديد بدائل البناء وجدواها”، بالإضافة إلى “دراسة السلامة المقابلة لها وتقدير التكلفة المالية لجميع الأعمال، بما في ذلك تلك الموجودة في الجانب المغربي”.

وتتراوح تقديرات التكلفة الأولية لمشروع النفق تحت البحر بين 5 و10 مليارات يورو، حسبما أفاد فوزبوبولي.