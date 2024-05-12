اسبانيا .. تكليف شركة “Ineco” لاعادة تقييم تكلفة النفق الضخم بين المغرب واسبانيا

2024-05-12 / 21:23
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قالت صحف اسبانية ان الحكومة كلفت شركة الهندسة المملوكة للدولة Ineco بإعادة تقييم الجدوى والتكلفة المالية للنفق الذي ينتظر تشييده بين المغرب واسبانيا .

وقالت صحيفة “فوزبوبولي” الإسبانية، انه قد تم تكليف الشركة المذكورة لانجاز تقييم جديد للعمل الضخم قبل منتصف عام 2026 وتحديد بدائل البناء وجدواها”، بالإضافة إلى “دراسة السلامة المقابلة لها وتقدير التكلفة المالية لجميع الأعمال، بما في ذلك تلك الموجودة في الجانب المغربي”.

وتتراوح تقديرات التكلفة الأولية لمشروع النفق تحت البحر بين 5 و10 مليارات يورو، حسبما أفاد فوزبوبولي.

2024-05-12 / 21:23
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‫16 تعليقات

  3. قوم بيننا وبينهم حروب تاريخية ولا يتكلمون لغتنا وليسوا على ديننا يسعون للقاء بري معنا…وقوم هم في الأصل امتداد لنا يتكلمون لغتنا وهم على ديننا يسعون لتدميرنا وتقسيم بلدنا لا حول ولاقوة الا بالله

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  6. المغرب في طريقه الصحيح اللهم حفض بلادنا ملكا وشعبا يارب. نتمنى خير في هدا المشروع اللذي يجعل بلادنا مزدهرة قتصاديا مع الجارة اسبانيا والمسؤولين يكونو يخدم لصالح البلاد والعباد

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  7. ياودي من كان عندي خمسة سنوات وانا كنسمع هاد لكلام و انا الان عندي خمسين سنة و هذا الحلم لم يتحقق بعد

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  9. صعب انشاء هذا النفق…. لان الأرض تحته رمال هشة عكس نفق بحر المانش تحته طبقة كلسية ساعدت في مقاومته للتيارات المائية… والله اعلم

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