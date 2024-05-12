بطولة أنطاليا لكرة المضرب .. المغربية آية العوني تظفر باللقب

توجت اللاعبة المغربية، آية العوني، اليوم الأحد، بلقب بطولة أنطاليا لكرة المضرب W15/18A بتركيا، بعد انسحاب منافستها الروسية فاليريا يوشينكو.

وانسحب اللاعبة الروسية من المباراة، في وقت كانت البطلة المغربية متقدمة بنتيجة 6-2 و2-0.

وكانت لاعبة التنس المغربية، المحتلة للمركز 788 في تصنيف رابطة محترفات كرة المضرب (WTA)، قد تخطت في الدور نصف النهائي، الكازاخستانية كينزيبايينا ساندوغاش بواقع مجموعتين للاشيء (6-3، 6-0).

ويعد هذا اللقب هو الثاني على التوالي للاعبة المغربية الشابة (18 سنة)، في “سلسلة أنطاليا” للاتحاد الدولي للتنس، بعد فوزها الأسبوع الماضي على نفس اللاعبة في نهائي بطولة أنطاليا W15 /17A بمجموعتين لواحدة (2-6، 7-6، 6-3).