أكادير ..سائق متهور في حالة سكر يصيب مارة قبل أن يصطدم بمخفر الشرطة

2024-05-12 / 20:02
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تسبب سائق متهور ،أمس السبت في حالة من الفوضى على مستوى كورنيش مدينة أكادير بسبب حالة السكر المتقدمة التي كان عليها.

وقالت مصادر محلية أن السائق المتهور كان يقود السيارة بطريقة هستيرية حيث اصاب عدد من المارة قبل أن يصطدم بمخفر للشرطة يتواجد قبالة كورنيش المدينة .

وأضافت المصادر أن السيارة التي كان يقودها المعني بالأمر تعود ملكيتها لاحدى وكالات كراء السيارات ، كما جرى توقيف المعني بالأمر ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية بعد اخطار النيابة العامة بالواقعة .

2024-05-12 / 20:02
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