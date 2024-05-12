إسبانيا.. قنصلية متنقلة لفائدة الجالية المغربية المقيمة بغرناطة

نظمت القنصلية العامة للمملكة المغربية بألميريا، أمس السبت، قنصلية متنقلة لفائدة الجالية المغربية المقيمة بمدينة غرناطة الواقعة على بعد 160 كلم من ألميريا.

وذكر بلاغ للتمثيلية القنصلية، اليوم الأحد، أن هذا التنقل القنصلي يندرج في إطار سياسة القرب التي تنهجها القنصلية المغربية بألميريا لفائدة الجالية المغربية، تماشيا مع التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وشهد هذا التنقل القنصلي إقبالا كبيرا من طرف المواطنين الذين حرصوا على التعبير عن امتنانهم الكبير للعناية السامية التي يحيط بها جلالته الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

وجرى تقديم حوالي 500 خدمة قنصلية خلال هذا التنقل القنصلي الذي أتاح للمستفيدين، ليس فقط القيام بالتسجيل القنصلي واستخراج وثائقهم الشخصية كجوازات السفر البيومترية وبطاقات التعريف الوطنية الإلكترونية، ولكن أيضا صياغة طلب الإصدار لأول مرة أو تجديدها.

علاوة على ذلك، مكنت هذه القنصلية المتنقلة من مساعدة العديد من القاصرين غير المصحوبين في طلب الوثائق الشخصية اللازمة لتسوية وضعيتهم الإدارية، حسب نفس المصدر.

ولنفس الغرض، تم توفير خدمات ملائمة لفائدة بعض الأشخاص الذين لم يتمكنوا من الانتقال إلى مقر القنصلية المتنقلة لأسباب صحية.

وخلص البلاغ إلى أن مدينة غرناطة تحتضن جالية مغربية كبيرة تتكون من طلاب وأساتذة جامعيين وتجار ورجال أعمال ومهنيين ينتمون إلى عدة قطاعات من النشاط الاقتصادي.