إحباط محاولة فرار 17 مغربيا من طائرة نزلت اضطراريا في العاصمة الايطالية

2024-05-12 / 18:22
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هبطت طائرة تابعة لشركة “العربية للطيران”، اضطراريا،في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بمطار روما بسبب مطالب مستعجلة من سيدة عانت من أزمة صحية مفاجئة .

وقالت صفحة “Moroccan Aviation” المتخصصة في المجال الجوي المغربي، أن الطائرة هبطت اضطراريا بمطار روما حيث تطلب الامر تقديم المساعدة الطبية للسيدة ، قبل أن يحاول 17 شابا من المرحلين للمغرب الهرب من الباب الخلفي للطائرة بعد هبوطها الاضطراري، إلا أن الأمن الإيطالي الذي أحاط بالطائرة منع عملية التسلل.

وأشارت الصفحة أن الحادث همّ الرحلة رقم 3O436 انطلاقا من اسطنبول كان من المفترض أن تصل مطار طنجة الدولي على الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المغربي.

2024-05-12 / 18:22
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