بوريطة يمثل الملك في حفل تخليد الذكرى الـ 25 لعهد عاهل مملكة الأشانتي

مثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأحد في كوماسي بغانا، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ 25 لعهد جلالة الملك أوتومفو أوسي توتو الثاني، عاهل مملكة الأشانتي.

وبكوماسي، استقبل عاهل مملكة الأشانتي السيد بوريطة، الذي نقل إليه تهانئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الاحتفال بالعيد الفضي، وكذا متمنيات جلالته له بالصحة والسعادة.

كما شارك بوريطة في احتفالات مهرجان “أداكيز” المخلد لمرور 25 عاما على حكم جلالة الملك أوتومفو أوسي توتو الثاني، بحضور الملوك التقليديين لغانا وشخصيات سامية من البلدان المجاورة والصديقة.