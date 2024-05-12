صديقة رونالدو تحكي حول حياتها في السعودية

هبة بريس

تعيش صديقة النجم البرتغالي الشهير، كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي، جورجينا رودريغيز، نقلة ثقافية كبيرة بعد انضمام رونالدو الى الدوري السعودي.

وفى حوار لها مع مجلة “هي” عبرت جورجينا عن إعجابها بالثقافة السعودية وسعادتها بحياتها في البيئة الخليجية على عكس المتوقع، أظهرت قدرة كبيرة على التأقلم والتعايش داخل المجتمع السعودي.

ووصفت جورجينا تجربتها بالانتقال للعيش في السعودية، بالرائعة، قائلة “لقد استقبلونا واحتضنونا بترحيب حارّ، استطعنا التأقلم بشكل جميل مع الثقافة الجديدة، ويسعدنا عيش هذا الفصل الجديد من حياتنا العائلية، حيث نمضي بالفعل أروع الأوقات في اكتشاف هذا البلد الرائع”.

وكشفت جورجينا عن تفاصيل حياتها وروتينها العائلي اليومي، في الرياض، وقالت عن مراحل اليوم من حياتها: “نتناول وجبة الفطور كلنا معا، ونستعدّ لليوم الجديد، ونأخذ الأطفال إلى المدرسة، وأذهب إلى النادي الرياضي، لأنني أحب ممارسة الرياضة يوميا، وبعد ذلك أرتب المنزل قليلا، ونتناول طعام الغداء معا، قبل أن أنظم أنشطة الأولاد بعد المدرسة، كما قد نذهب أحيانا للتسوق”.

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وأضافت، أنها تستمتع بالأنشطة المختلفة في مدينة الرياض، حيث تحب العائلة الذهاب إلى مناطق مختلفة من المدينة مثل منطقة الدرعية التاريخية، وتناول الطعام في مطاعم الرياض المتنوعة، وزيارة مراكز التسوق، وممارسة نشاطات مسلية مع الأطفال كما في البوليفارد.

وعن تحول ثقافتها والتزامها بالثقافية العربية السعودية خاصة في ملابسها قالت جورجينا، إنها تأثرت بالثقافة السعودية، خاصة أنها عملت سابقا في مجال تجارة الأزياء بالتجزئة، وصارت عارضة أزياء، قائلة: “هنا في السعودية، أستلهم الأزياء من الثقافة المحلية بأسلوبي الخاص، أعشق ارتداء العباءات، ولدي مجموعة رائعة من جميع أنحاء العالم، أرتديها في كثير من المناسبات والفعاليات، أحبّها فعلا.

وقالت جورجينا إنها أدركت فور وصولها إلى المملكة أن كل القيم التي تؤمن بها وتعيش وفقها هي وعائلتها، تتوافق تماما مع المبادئ التي وجدتها في السعودية، مثل “كون العائلة أهم جزء في حياة الفرد، والاحترام المتبادل بين الناس، ومساعدة بعضنا بعضا أينما كنّا.

وعن الحياة الرمضانية لأول مرة في السعودية قالت بالنسبة لي شهر يتسنى لنا فيه تطهير أنفسنا من الداخل والخارج والاحتفال بالحياة وبحب أحبائنا “هذه القيم متصلة كثيرا بقيمي، ونتشارك أيضا ارتباطا قويا بالإيمان والحب”.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2022 أعلن نادي النصر السعودي تعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعقد يمتد حتى عام 2025، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وانتقل النجم البرتغالي هو وأسرته للإقامة والمعيشة في المملكة العربية السعودية، وسط أجواء وثقافية مختلفة عما عاشه صاروخ ماديرا‎، وظهر عليه وعلى أسرته التأقلم التعايش مع المجتمع السعودي من أكثر من مشهد ظهر عليه النجم البرتغالي خلال احتفالاته بتسجيل الأهداف كما ظهرت صديقته جورجينا في جميع المناسبات وهى مرتديه الزي “العباءات” السعودية على عكس ما كانت تظهر عليه في أوروبا.