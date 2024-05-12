وفاة خمسة تلاميذ غرقا بأحد شواطئ الجزائر

لقي خمسة تلاميذ حتفهم غرقا بأحد شواطئ العاصمة الجزائرية، وذلك وفق وسائل إعلام محلية.

ونقلت المصادر عن الوقاية المدنية الجزائرية توضيحها أن أربعة من هؤلاء الضحايا، الذين كانوا ضمن رحلة مدرسية من ولاية المدية (120 كم جنوب غرب الجزائر)، لقوا حتفهم، بعد إنقاذهم، بأحد المستشفيات بالمنطقة، فيما تم انتشال جثة تلميذ غريق.

وأضافت المصادر أن أعمار هؤلاء التلاميذ تتراوح بين 19 و 12 عاما ، مشيرة إلى أن هناك طفلان آخران من بين الغرقى يوجدان تحت العناية المركزة.

وتسجل الجزائر، التي أصبحت شواطئها مثل طرقها، أكثر فتكا، خلال كل موسم صيف، معدلات غرق عالية.

ووفقا لآخر الاحصائيات الرسمية فقد تم تسجيل 214 حالة غرق خلال موسم صيف 2023 .

وسجلت الحصيلة الأكبر خلال شهر يوليوز الماضي حيث بلغت 104 غريقا.