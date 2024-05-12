أمن كازا يوقف صاحب “فيديو التريبورتور”

2024-05-12 / 13:38
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كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، عبر منشور في منصة “إيكس”، عن توقيف بطل فيديو “التريبورتور” الذي كان يقود بشكل خطير ورفض الامتثال لأوامر عناصر الشرطة.

وأوضح المصدر ذاته، أنه “تم توقيف سائق دراجة نارية ثلاثية العجلات، متورط في التخدير والقيادة بطريقة تشكل خطرا على مستعملي الطريق وعدم الامتثال لعناصر الشرطة”.

ويظهر الشريط الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ملاحقة عدد من عناصر شرطة الدراجين لـ”تريبورتور” يقل شخصا يظهر أنه يستعمل مادة “السيليسيون” المخدرة.

2024-05-12 / 13:38
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