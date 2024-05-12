أمن كازا يوقف صاحب “فيديو التريبورتور”

2024-05-12 / 13:38
0

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، عبر منشور في منصة “إيكس”، عن توقيف بطل فيديو “التريبورتور” الذي كان يقود بشكل خطير ورفض الامتثال لأوامر عناصر الشرطة.

وأوضح المصدر ذاته، أنه “تم توقيف سائق دراجة نارية ثلاثية العجلات، متورط في التخدير والقيادة بطريقة تشكل خطرا على مستعملي الطريق وعدم الامتثال لعناصر الشرطة”.

ويظهر الشريط الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ملاحقة عدد من عناصر شرطة الدراجين لـ”تريبورتور” يقل شخصا يظهر أنه يستعمل مادة “السيليسيون” المخدرة.

2024-05-12 / 13:38
0

مقالات ذات صلة

مقتل شاب وإلقاء جثته في سلة المهملات .. فوضى…

2024-05-12 / 13:44

جماعة تازة..إرغام مستشارة حديثة الولادة لحضور دورة ماي للتصويت.

2024-05-12 / 11:47

طنجة..احتجاجات ضد “الدعارة” بحي العرفان

2024-05-12 / 11:06

طقس الأحد ..ارتفاع في درجات الحرارة

2024-05-12 / 09:15

تدافع وإغماءات أثناء استقبال الروائي السعودي أسامة مسلم في…

2024-05-11 / 21:59

طانطان..البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ59 مرشحا للهجرة السرية

2024-05-11 / 21:23

سطات..تغيُّر طعم مياه الشرب يُقلق الساكنة والجهات المعنية تلتزم…

2024-05-11 / 20:42

أسعار الطماطم تُحلق عاليا من جديد

2024-05-11 / 20:14

معرض الكتاب .. تتويج الفائزين بجائزة اللجنة الوطنية للتربية…

2024-05-11 / 19:05

مراكش ..السجن النافذ لمعلمة ضبطت رفقة “عشيقها” داخل السكن…

2024-05-11 / 18:55

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى