الدرهم يرتفع بنسبة 0,44 في المائة مقابل الأورو

هبة بريس

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع مقابل الأورو بنسبة 0,44 في المائة، وبنسبة 0,69 في المائة مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة من 02 إلى 08 ماي الجاري.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، مبرزا أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 3 ماي 2024، ما مقداره 374 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 4,2 في المائة من أسبوع لآخر و4,8 في المائة على أساس سنوي.

وبلغت تدخلات بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 131,5 مليار درهم. وتتوزع على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام (47,1 مليار درهم)، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل (51,8 مليار درهم)، وقروض مضمونة (32,6 مليار درهم).

وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 1,9 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البين ـ بنكي 3 في المائة في المتوسط. وخلال طلب العروض ليوم 08 ماي (تاريخ الاستحقاق 09 ماي)، ضخ البنك مبلغ 28,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 0,7 في المائة خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 8 ماي 2024، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة الجارية إلى 11 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاعات “البنوك” و”شركات التوظيف العقاري” و”الكهرباء بنسب 1,9 في المائة، و1,5 في المائة، و10,8 في المائة على التوالي.

وفي المقابل، سجلت مؤشرات قطاعات “الإنعاش العقاري” و”البناء ومواد البناء” تراجعا بنسب بلغت تواليا 4,9 في المائة و0,5 في المائة.

وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات فقد بلغ 926,7 مليون درهم، مقابل 1 مليار درهم قبل أسبوع، والتي تم تحقيقها أساسا في سوق الأسهم.