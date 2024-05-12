سلطات غزة: مقتل طبيبين في غارة وسط القطاع

هبة بريس _ وكالات

أعلن الدفاع المدني في غزة، الأحد، مقتل طبيبين جراء غارة إسرائيلية على مدينة دير البلح، وسط القطاع.

وقال الدفاع المدني، في بيان “انتشال جثمان الطبيب محمد نمر قزعاط ونجله الطبيب يوسف جراء غارة اسرائيلية على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ونقلهما الى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح”.

وأوضح أن الطبيبين هما من حي تل الهوا في شمال القطاع، ونزحا الى دير البلح في ظل الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال مدير الدفاع المدني في غزة، رائد الدهشان، في تصريحات لقناة الحرة، إنه يجري “استهداف مقدمي الخدمات الإنسانية والطبية بشكل مباشر منذ بدء الحرب”.