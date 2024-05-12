سلطات غزة: مقتل طبيبين في غارة وسط القطاع

2024-05-12 / 11:35
3

هبة بريس _ وكالات

أعلن الدفاع المدني في غزة، الأحد، مقتل طبيبين جراء غارة إسرائيلية على مدينة دير البلح، وسط القطاع.

وقال الدفاع المدني، في بيان “انتشال جثمان الطبيب محمد نمر قزعاط ونجله الطبيب يوسف جراء غارة اسرائيلية على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ونقلهما الى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح”.

وأوضح أن الطبيبين هما من حي تل الهوا في شمال القطاع، ونزحا الى دير البلح في ظل الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال مدير الدفاع المدني في غزة، رائد الدهشان، في تصريحات لقناة الحرة، إنه يجري “استهداف مقدمي الخدمات الإنسانية والطبية بشكل مباشر منذ بدء الحرب”.

2024-05-12 / 11:35
3

مقالات ذات صلة

تونس.. مذكرة توقيف في حق مقدم برامج تلفزيونية ومعلق…

2024-05-12 / 10:59

عاصفة شمسية قوية تنير السماء بأضواء قطبية في عدة…

2024-05-12 / 10:21

بولندا.. حريق يلتهم نحو 80% من مركز تسوق ضخم…

2024-05-12 / 10:09

سويسرا تفوز بـ”يوروفيجن” وسط احتجاجات داعمة لفلسطين

2024-05-12 / 09:30

كندا..البرلمان الفيدرالي يحتفل بمرور 62 عاما من العلاقات الدبلوماسية…

2024-05-11 / 20:36

اسبانيا تدرس طلبا مغربيا بتسليم مجرم خطير

2024-05-11 / 19:55

وزيرة التضامن الاسباني تزور العاملات الموسميات المغربيات بهويلفا

2024-05-11 / 19:33

أفغانستان .. ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في شمال البلاد…

2024-05-11 / 19:18

بعد حجب العلم التونسي بمسبح رادس.. قيس سعيد يحلّ…

2024-05-11 / 13:46

أمير الكويت يقرر حل مجلس الأمة

2024-05-10 / 21:40

‫3 تعليقات

  1. اللهم ارحمه برحمتك ياارحم الراحمين واجعله من الشهداء والصديقين وحسن اولئك رفيقا إنا لله وإنا إليه راجعون.

    رد

  2. اللهم انصر اخواننا الفلسطينين على القوم الظالمين نصرا مبينا إنك سميع مجيب الدعاء.

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى