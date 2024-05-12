طنجة..احتجاجات ضد “الدعارة” بحي العرفان

هبة بريس – مكتب طنجة

احتج العشرات من ساكنة حي العرفان (بوخالف) بطنجة، أمس السبت على ما يعتبرونه زحفا لـ”الدعارة” بحيهم ، مطالبين بتدخل السلطات المختصة قصد وضع حد لهذا الوضع الشاذ .

واحتشد العشرات من ساكنة حي العرفان ، للاحتجاج واسماع صوتهم للجهات المعنية ، منتقدين ظهور “أوكار للدعارة” بالمنطقة وتحولها إلى ملاذ للباحثين عن اللذة .

ورفع المحتجون شعارات “ضد الدعارة” منددين بمظاهر انحراف السلوك التي يمارسها بعض الأشخاص بالحي المذكور .