طنجة..احتجاجات ضد “الدعارة” بحي العرفان

2024-05-12 / 11:06
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هبة بريس – مكتب طنجة

احتج العشرات من ساكنة حي العرفان (بوخالف) بطنجة، أمس السبت على ما يعتبرونه زحفا لـ”الدعارة” بحيهم ، مطالبين بتدخل السلطات المختصة قصد وضع حد لهذا الوضع الشاذ .

واحتشد العشرات من ساكنة حي العرفان ، للاحتجاج واسماع صوتهم للجهات المعنية ، منتقدين ظهور “أوكار للدعارة” بالمنطقة وتحولها إلى ملاذ للباحثين عن اللذة .

ورفع المحتجون شعارات “ضد الدعارة” منددين بمظاهر انحراف السلوك التي يمارسها بعض الأشخاص بالحي المذكور .

2024-05-12 / 11:06
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‫11 تعليقات

  2. الله يكثر من أمثالكم
    لو كانوا جميع الناس بحالكم
    لانتهى العلاقات المحرمة الي ولات منتشرة بين وليداتنا

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  4. يجب محاربة الفساد كيفما كان نوعه من أجل تنظيف البلاد منهم ، وتحية الأبطال الحقيقين على هذه الالتفاتة إلى محاربة الدعارة في مدينتهم ونتمنى ان تكون عبرة لبعض المدن الكبرى المغربية.

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  5. هذآ هو ديننا الإسلامي الحنيف الذي يحارب الفساد وبين قوسين ( الدعارة) التي أصبحت تشكل خطرا بالنسبة لشبابنا وشاباتنا.

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  6. تظنون ان هده هي الرجلة وهكدا تحارب ااباطل …كنتم تتحدون في جمعية وتساعدون ماديا هؤلاء المغلوبين على امرهم فكل واحدة تجر وراءها قصة مؤلمة كما يفعل الكفار في الغرب ربما تكون من لينهم رابعة العدوية اخرى..اما تتجسوا وتبرككوا وتشريوها لهم وتحرجوا صحاب الوقت انها الدناءة

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  8. جاء الدين غريب ويذهب الدين غريب علامات الساعة الاجهار بالمعاصي والرذيلة
    لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

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