تونس.. مذكرة توقيف في حق مقدم برامج تلفزيونية ومعلق سياسي

2024-05-12 / 10:59
3

.
أصدرت السلطات القضائية التونسية، الأحد، مذكرة توقيف بحق مقدم البرامج التلفزيونية والإذاعية، برهان بسبس والمعلق السياسي، مراد الزغيدي، إثر تعليقات انتقدا فيها الوضع العام في البلاد، على ما أفاد محام.

وأتى ذلك بعيد توقيف الأمن التونسي بالقوة المعلقة التلفزيونية سنية الدهماني من مقر “دار المحامي”، في خطوة دفعت المحامين إلى إعلان الإضراب في محاكم العاصمة، اعتبارا من الاثنين.

وقال المحامي، غازي مرابط لوكالة فرانس برس أن السلطات أصدرت بحق الزغيدي وبسيس “بطاقة احتفاظ (توقيف) لمدة 48 ساعة على أن يمثلا الاثنين أمام قاضي التحقيق مجددا”.

وبين مرابط أنه تم التحقيق مع الزغيدي “في خصوص تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي يساند فيها صحافيا موقوفا، وكذلك عن جملة تصريحاته خلال برامج تلفزيونية منذ شهر فبراير الفائت”.

والزغيدي محلل ومعلق تلفزيوني على المواضيع السياسية والاجتماعية، ويعمل مع برهان بسيس الذي يقدم برامج إذاعية وتلفزيونية في محطات خاصة تتطرق للشأن العام في البلاد.

وجاء توقيفهما بعدما أوقفت السلطات بالقوة، ليل السبت، المعلقة الدهماني التي تعمل معهما في البرامج ذاتها.

وفتح القضاء التونسي تحقيقا بحق الدهماني، إثر إدلائها بتصريحات ساخرة حول الوضع في البلاد على صلة بظاهرة الهجرة غير القانونية للأفارقة.

2024-05-12 / 10:59
3

مقالات ذات صلة

سلطات غزة: مقتل طبيبين في غارة وسط القطاع

2024-05-12 / 11:35

عاصفة شمسية قوية تنير السماء بأضواء قطبية في عدة…

2024-05-12 / 10:21

بولندا.. حريق يلتهم نحو 80% من مركز تسوق ضخم…

2024-05-12 / 10:09

سويسرا تفوز بـ”يوروفيجن” وسط احتجاجات داعمة لفلسطين

2024-05-12 / 09:30

كندا..البرلمان الفيدرالي يحتفل بمرور 62 عاما من العلاقات الدبلوماسية…

2024-05-11 / 20:36

اسبانيا تدرس طلبا مغربيا بتسليم مجرم خطير

2024-05-11 / 19:55

وزيرة التضامن الاسباني تزور العاملات الموسميات المغربيات بهويلفا

2024-05-11 / 19:33

أفغانستان .. ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في شمال البلاد…

2024-05-11 / 19:18

بعد حجب العلم التونسي بمسبح رادس.. قيس سعيد يحلّ…

2024-05-11 / 13:46

أمير الكويت يقرر حل مجلس الأمة

2024-05-10 / 21:40

‫3 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى