بولندا.. حريق يلتهم نحو 80% من مركز تسوق ضخم في وارسو

2024-05-12 / 10:09
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اندلع حريق، صباح الأحد، في مركز تسوق ضخم يضم 1400 متجر ومنفذ خدمات في منطقة بيالوليكا بالعاصمة البولندية وارسو.

وقال مسؤول بفرق الإطفاء إن أكثر من 80% من المركز اشتعلت فيه النيران، وإن عمليات الإنقاذ ينفذها 50 فريقا، بما في ذلك متخصصون في الإنقاذ الكيميائي والبيئي

وصرح متحدث باسم الشرطة لوكالة (بي إيه بي) للأنباء أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات

2024-05-12 / 10:09
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