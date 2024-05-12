ابن كيران: الإعراض عن السياسة شيء خطير

أكد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن الإعراض عن السياسة هو شيء خطير، لأن انصراف المواطنين عن السياسة سينتج الفراغ، والطبيعة تأبى ذلك، مما يجعل المجال مفتوحا أمام “البانضية”.

وأضاف ابن كيران خلال ندوة صحفية ” نحن أمامنا مسؤولية كبيرة، ولذلك ما نزال مستمرون في الحياة السياسية، لأننا لا نريد الفراغ ولا النتائج التي تأتي منه.”

واسترسل، نحن نؤمن ببلادنا بمواصفاتها الحالية، في إطار المرجعية الإسلامية، والملكية الدستورية، والتداول الديمقراطي على السلطة في الحكومة والمجالس الترابية.

في موضوع آخر، قال ابن كيران، إن كلام الحزب واضح بخصوص التراجعات التي قامت بها الحكومة في الملف الاجتماعي، مشددا أن حرمان النساء الأرامل من مبلغ 1050 درهما التي كن يستفدن منها وتعويضه ب 500 درهم هو أمر من الناحية الفلسفية غير مقبول، فضلا أن هذا الفعل هو سياسيا غير مسبوق.