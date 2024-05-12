ابن كيران: الإعراض عن السياسة شيء خطير

2024-05-12 / 10:03
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أكد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن الإعراض عن السياسة هو شيء خطير، لأن انصراف المواطنين عن السياسة سينتج الفراغ، والطبيعة تأبى ذلك، مما يجعل المجال مفتوحا أمام “البانضية”.

وأضاف ابن كيران خلال ندوة صحفية ” نحن أمامنا مسؤولية كبيرة، ولذلك ما نزال مستمرون في الحياة السياسية، لأننا لا نريد الفراغ ولا النتائج التي تأتي منه.”

واسترسل، نحن نؤمن ببلادنا بمواصفاتها الحالية، في إطار المرجعية الإسلامية، والملكية الدستورية، والتداول الديمقراطي على السلطة في الحكومة والمجالس الترابية.

في موضوع آخر، قال ابن كيران، إن كلام الحزب واضح بخصوص التراجعات التي قامت بها الحكومة في الملف الاجتماعي، مشددا أن حرمان النساء الأرامل من مبلغ 1050 درهما التي كن يستفدن منها وتعويضه ب 500 درهم هو أمر من الناحية الفلسفية غير مقبول، فضلا أن هذا الفعل هو سياسيا غير مسبوق.

2024-05-12 / 10:03
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‫8 تعليقات

  1. الرجل السياسي الأول فى المغرب
    ليس لن كيران وإنما الأستاد عبد الرحمان اليوسفي هو من فتح باب الحرية للأحزاب السياسية …

    1
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  2. صراحة تحية كبيرة لهذا الشخص كان على صواب بالتوفيق ان شاء الله أما المفسدون فدعى لهم بالهداية وان يدعوا شأن هذا البلد..

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  3. السيد عبد الإله بنكران فيه روح المواطنة والمصداقية رجل نزيه يحب وطنه ويحس بالشعب ومعاناته ولكن لاسف عن الاعدائ لي مخلوهش يخدم مصالح الناس..

    1
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  8. لا أفهم مادا يريد هدا الرجل أنه الآن عن سياسة فاشلة ضد الشعب و كان وراء الزيادات الصاروخية في المحروقات استحي أيها الابهل و روح لتقاعدك احسن لك حسبي الله ونعم الوكيل فيك

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