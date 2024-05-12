سويسرا تفوز بـ”يوروفيجن” وسط احتجاجات داعمة لفلسطين

هبة بريس _ وكالات

فازت سويسرا أمس السبت في مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) للعام الحالي في مدينة مالمو السويدية التي استضافت الحدث، متغلبة على كرواتيا، ثاني أكثر المرشحين الأوفر حظا، بعد أن كانت بين المراكز الثلاثة الأولى في المراهنات.

وصفت مسابقة هذا العام بأنها احتفال بالتنوع الأوروبي، لكنها اكتسبت طابعا سياسيا في ظل دعوات باستبعاد إسرائيل بسبب هجومها العسكري على قطاع غزة الذي أعقب هجوم شنه مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وفاز مغني الراب السويسري نيمو (24 عاما) في المسابقة بأغنية “ذا كود” (الشفرة)، وهي تجمع بين ألوان موسيقية متنوعة منها الطبول والأوبرا والراب والروك، وتتحدث عن رحلة المغني لاستكشاف الذات والشمولية والقبول بين مجتمع الميم.

وقال نيمو بعد تسلمه جائزة يوروفيجن على المسرح “آمل أن تفي هذه المسابقة بوعدها وأن تستمر في الدفاع عن السلام والكرامة لكل شخص في هذا العالم”.

وجاء المغني الكرواتي ماركو بوريشتش (28 عاما) المعروف باسم (بيبي لازانا) في المركز الثاني بأغنية (ريم تيم تاجي ديم)، وهي تدور حول طموح شاب يغادر منزله ويسعى إلى العيش في المدينة حيث الفرص الأفضل.

وجاءت الإسرائيلية إيدن جولان (20 عاما) في المركز الخامس على الرغم من دعوات المحتجين باستبعادها.

وقال مصور من رويترز إن بعض صيحات الاستهجان انطلقت من الجمهور قبل أثناء تأدية جولان لأغنيتها.

وتظاهرآلاف الأشخاص في مالمو السويدية أمس السبت قبل نهائي المسابقة ولوحوا بالأعلام الفلسطينية وهتفوا “الإبادة الجماعية توحد يوروفيجن” بدلا من الشعار الرسمي للمسابقة وهو “الموسيقى توحدنا”.

ونظم مئات احتجاجا في وقت لاحق أمام مقر المسابقة وهتفوا “يوروفيجن، لا يمكنكم الاختباء، أنتم تدعمون الإبادة الجماعية”.

واشتكى متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين من ازدواجية المعايير إذ منع اتحاد البث الأوروبي روسيا من المشاركة في مسابقة يوروفيجن عام 2022 بعد غزوها لأوكرانيا.