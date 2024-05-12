طقس الأحد ..ارتفاع في درجات الحرارة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تكون الأجواء حارة نسبيا إلى محليا حارة بالسهول غرب الأطلس والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وسيلاحظ تشكل كتل ضبابية، خلال لصباح والليل، فوق سواحل المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، إلى جانب تشكل سحب غير مستقرة ستعطي قطرات متفرقة وزخات رعدية فوق كل من الأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحهم الشرقية وكذا الهضاب العليا الشرقية.

كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما فوق كل من المناطق الوسطى و الجنوب، والجنوب الشرقي، وجنوب المنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و 12 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 18 و 22 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، وما بين 12 و 18 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال الدار البيضاء، وهائجا جنوب طانطان، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الدار البيضاء وطانطان.