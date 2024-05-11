مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تنظم مسابقة لحفظ القرآن بجنوب افريقيا

2024-05-11 / 22:34
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نظم فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في جنوب إفريقيا، هذا الأسبوع بمدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا، الدورة الخامسة من مسابقة حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده.

وشارك في هذه المسابقة ما مجموعه 19 قارئا وقارئة، حيث أعلنت لجنة التحكيم في نهايتها عن أسماء الفائزين بالمراكز الأولى في جميع أصنافها.

ويتعلق الأم بصبيح فيلاندر، ضمن صنف الحفظ الكامل للقرآن الكريم مع الترتيل برواية ورش عن نافع، وإسماعيل سبان، في صنف الحفظ الكامل للقرآن الكريم مع الترتيل بمختلف القراءات والروايات الأخرى، وعبد الفتاح علي في صنف التجويد مع حفظ خمسة أحزاب على الأقل من القرآن الكريم.

وفي ختام هذه المسابقة تم تنظيم حفل تكريمي للمشاركين، تميز بحضور رئيس فرع المؤسسة في جنوب إفريقيا لانغا دولاني فنسنت، وأعضاء فرع المؤسسة، بالإضافة إلى شخصيات دينية في البلاد.

وتهدف مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، من خلال هذه المسابقة القرآنية، إلى تشجيع الأطفال والشباب الأفارقة على الاهتمام بحفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده ومدارسته.

2024-05-11 / 22:34
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