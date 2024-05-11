تدافع وإغماءات أثناء استقبال الروائي السعودي أسامة مسلم في معرض الكتاب بالرباط
أوقف أمن إدارة المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، حفل توقيع رواية الكاتب السعودي أسامة المسلم اليوم السبت 11 ماي 2024، وذلك بعد حالة التدافع والإغماءات التي عمت المعرض إثر الجماهير الفقيرة التي حجت للقائه .
وأعلن الكاتب السعودي عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي ان أمن إدارة المعرض الدولي للكتاب والنشر طلبت منه مغادرة المعرض ، حيث قدم اعتذاره لمتتبعقه وقرائه .
وعرف معرض الكتاب اليوم كثافة بشرية غير مسبوقة أغلبهم من الشباب والنساء؛ اصطفوا في طوابير كبيرة وطويلة لرؤية صانع المحتوى السعودي “أسامة المسلم”؛ الذي روج لروايته “خوف”، عبر منصته التواصلية.. اصطفوا رغبة منهم في الظفر بتوقيعه،
7 تعليقات
هذا ليس كاتبا هذا بائع لكتابات استهلاكية يتلقاها المراهقون
يالطيف ينادم جرج ليه لعقل
حشمو بينا
هاد الشي كامل على قبل كاتب
اللهم لا تاخدنا بما فعل السفهاء منا
و الله على حالة
لوًكان مغربي ، لا يهتمون به !
…..عمت المعرض إثر الجماهير الفقيرة التي حجت للقائه
الله يرحمك يا فصحى والله يرحم الصحفيين الاكفاء !