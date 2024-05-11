“البام “يكشف لائحة أعضاء المكتب السياسي الجدد

2024-05-11 / 21:04
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كشف المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة عن لائحة أعضاءه الجدد وذلك خلال الدورة 28 للمجلس المنعقدة اليوم السبت 11 ماي 2024 بمدينة سلا.

وصادق المجلي الوطني البام بالإجماع على تشكيلة المكتب السياسي للحزب حيث تضمنت اللائحة كل من فاطمة السعدي وفتيحة العيادي وهدى المغاري وإيمان عزيزو، وعلي بلحاج وهشام صابيري وسمير بلفقيه وعبد الرحيم بوعزة وخليد حاتيمي وادابدا الشيخ حمادو ويونس معمر.

كما تضم ذات اللائحة أعضاء بالصفة هم وزراء الحزب ورؤساء مجالس الجهات ورئيسي الفريقين البرلمانيين بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين، وممثل منظمة الشباب، ورئيسة منظمة النساء، وأمين مال الحزب.

2024-05-11 / 21:04
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