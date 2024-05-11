أسعار الطماطم تُحلق عاليا من جديد
محمد منفلوطي_ هبة بريس
بعد أن سجلت أسعارها خلال الأيام القليلة الماضية انخفاضا ملحوظا، عادت الطماطم لتحلق عاليا بعد تسجيل ارتفاع كبير في أسعارها بين المدن والأقاليم.
القفزة الصاروخية في أسعار الطماطم، أغضبت المواطنين لاسيما وأن هذا الارتفاع يأتي تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة حيث يكثر الطلب على هذه المادة، ناهيك أن ارتفاعها لاينسجم والقدرة الشرائية لدى العديد من الأسر المغربية التي اكتوت بنار غلاء اللحوم والأسماك وبعض الفواكه والخضر.
القفزة الصاروخية في سعر الطماطم، تحولت إلى مادة للنقاش على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مندد ومستنكر وغاضب ومستفسر عن الأسباب في ذلك، هذا في الوقت الذي تشير فيه أصابع الاتهام إلى بعض الوسطاء والمحتكرين الذين يرون في الأمر فرصة مواتية للتحكم في الأسعار، فيما آراء أخرى عزت الأمر إلى التقلبات المناخية ناهيك عن ارتفاع أسعار المحروقات، فيما ربطت آراء أخرى الموضوع بعملية تصدير الطماطم إلى العديد من الدول الأوروبية والإفريقية.
24 تعليقات
خليها في السوق،وقتها قصير…مقاطعة شراء المنتجات الغالية الثمن…هذا مبدأ ديالي،
اليوم ما شريت حتى حبة طماطم..
ارتفاع أسعار الطماطم هذه هي نتيجة التصدير نحو موريطانيا ودول اخرى المواطن يؤدي الثمن ومشكل ارتفاع أسعار المحروقات مسؤولية الدولة
بعد ارتفاع اسعار الخضروات في موريطانيا قامت السلطات الموريطانية بالغاء الجمارك من جديد . اليوم اصبح المواطن المغربي من يعاني ارتفاع الاسعار في ضل صمت السلبي للحكومة.
ارتفاع الاسعار ناتج عن عودة التصدير نحو موريتانيا التي تصدرها بدورها للجزائر التي تعمل مافي وسعها لشراء كل ما يطرح في السوق الموريتانية قصد خلق ارتباك في الاسواق المغربية