أسعار الطماطم تُحلق عاليا من جديد

محمد منفلوطي_ هبة بريس

بعد أن سجلت أسعارها خلال الأيام القليلة الماضية انخفاضا ملحوظا، عادت الطماطم لتحلق عاليا بعد تسجيل ارتفاع كبير في أسعارها بين المدن والأقاليم.

القفزة الصاروخية في أسعار الطماطم، أغضبت المواطنين لاسيما وأن هذا الارتفاع يأتي تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة حيث يكثر الطلب على هذه المادة، ناهيك أن ارتفاعها لاينسجم والقدرة الشرائية لدى العديد من الأسر المغربية التي اكتوت بنار غلاء اللحوم والأسماك وبعض الفواكه والخضر.

القفزة الصاروخية في سعر الطماطم، تحولت إلى مادة للنقاش على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مندد ومستنكر وغاضب ومستفسر عن الأسباب في ذلك، هذا في الوقت الذي تشير فيه أصابع الاتهام إلى بعض الوسطاء والمحتكرين الذين يرون في الأمر فرصة مواتية للتحكم في الأسعار، فيما آراء أخرى عزت الأمر إلى التقلبات المناخية ناهيك عن ارتفاع أسعار المحروقات، فيما ربطت آراء أخرى الموضوع بعملية تصدير الطماطم إلى العديد من الدول الأوروبية والإفريقية.