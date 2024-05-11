أسعار الطماطم تُحلق عاليا من جديد
محمد منفلوطي_ هبة بريس
بعد أن سجلت أسعارها خلال الأيام القليلة الماضية انخفاضا ملحوظا، عادت الطماطم لتحلق عاليا بعد تسجيل ارتفاع كبير في أسعارها بين المدن والأقاليم.
القفزة الصاروخية في أسعار الطماطم، أغضبت المواطنين لاسيما وأن هذا الارتفاع يأتي تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة حيث يكثر الطلب على هذه المادة، ناهيك أن ارتفاعها لاينسجم والقدرة الشرائية لدى العديد من الأسر المغربية التي اكتوت بنار غلاء اللحوم والأسماك وبعض الفواكه والخضر.
القفزة الصاروخية في سعر الطماطم، تحولت إلى مادة للنقاش على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مندد ومستنكر وغاضب ومستفسر عن الأسباب في ذلك، هذا في الوقت الذي تشير فيه أصابع الاتهام إلى بعض الوسطاء والمحتكرين الذين يرون في الأمر فرصة مواتية للتحكم في الأسعار، فيما آراء أخرى عزت الأمر إلى التقلبات المناخية ناهيك عن ارتفاع أسعار المحروقات، فيما ربطت آراء أخرى الموضوع بعملية تصدير الطماطم إلى العديد من الدول الأوروبية والإفريقية.
18 تعليقات
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
هل السبب يعود الى فتح تصدير الى موريتانيا والدول الافريقية
اه فتحات الطريق مع موريتانيا
عمرنا نتبرعو في خيرات بلاد الله ياخذ الحق
لآ حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
دارتها موريتانيا
خليها تحماض
موريطانيا حلات وجدو راسكم الغلاء الخضرا والفواكة
الطماطم تحلق بعيدا عن متناول الشعب المغربي..
التصدير الى افريقيا واوروبا..
اللهم ارفع عنا الفحشاء والغلاء يارب العالمين….
دبا احنا غير الحاجة اللي عليها الطلب نزيدو في الثمن ديالها على المواطنين بدون حسيب ولا رقيب،
هاد الناس يتلاعبون بالأسعار كيفما شاءوا أين هي جمعية حماية المستهلك أين مراقبة الأسعار،
لزيادات تلو الزيادات في جميع المواد والأجور والمعاشات لا زالت هي هي
راه سبب هو الجمالة كيستغلوا السوق باش يبيعوا باش بغاااااو
بزاف على هاد الزيادة في كل المواد ليك الله يا شعب
شناقا لي خرجوا علي لبلاد
يجب على ناس لا تشتريها بكمية كثيرة