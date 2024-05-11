الرجاء ينتصر على حسنية أكادير ويبلغ نصف نهائي كأس العرش

بلغ فريق الرجاء الرياضي نصف نهائي كأس العرش لكرة القدم (موسم 2023/2022)، عقب فوزه على حسنية أكادير (4-2)، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على أرضية الملعب الكبير بأكادير، لحساب دور ربع النهائي.

وسجل أهداف الرجاء الرياضي المهدي موهوب (د 11)، وأساني بايي في مرمى فريقه (د 26)، وأدم النفاتي (45+2)، ونوفل الزرهوني (د 73 ض ج) فيما وقع لحسنية أكادير عبد الله بوخنفر (د 7)، وحمزة البلغيتي (د 89).

وفي مباراة ثانية عن الدور ذاته، يواجه المغرب التطواني المغرب الفاسي، اليوم السبت، على أرضية ملعب سانية الرمل بتطوان.

وفي ما يلي نتائج وباقي مباريات الدور ربع النهائي من كأس العرش لكرة القدم :

حسنية أكادير … الرجاء الرياضي (2-4)

المغرب التطواني … المغرب الفاسي (الثامنة مساء)

الأربعاء 15 ماي:

أولمبيك الدشيرة … الجيش الملكي (الخامسة مساء)

أولمبيك خريبكة … مولودية وجدة (الثامنة مساء)