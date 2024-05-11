اسبانيا تدرس طلبا مغربيا بتسليم مجرم خطير

كشفت تقارير إعلامية أن اسبانيا تدرس طلبا مغربيا، لتسليم “محمد.ب” لمحاكمته بجرائم تتعلق بالانتماء إلى منظمة إجرامية متخصصة في الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات.

وقالت وكالة “اوروبا بريس “أن السلطات المغربية تعتبر أن المدعى عليه “هو العقل المدبر المزعوم لعصابة متخصصة للاتجار الدولي بالمخدرات بما في ذلك الحشيش، وأن زوجته هي مالكة قارب يستخدم للنقل غير القانوني المزعوم ليس فقط للمخدرات، بل أيضاً للناس”.

وأضافت الوكالة أن المعني بالأمر من مواليد 1980 حيث يواجه عقوبة سجنية، في حال تسليمه، تصل إلى 15سنة،وقد اعتقل في 19 أكتوبر الماضي، وتم وضعه في السجن المؤقت، وفي يناير من هذا العام، عارض تسليمه أثناء مثوله أمام محكمة التحقيق المركزية.