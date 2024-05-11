وزيرة التضامن الاسباني تزور العاملات الموسميات المغربيات بهويلفا

قامت وزيرة التضامن والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، إلما سايز،بزيارة لإحدى ضيعات الفراولة والفواكه الحمراء في هويلفا، حيث التقت عددا من العاملات الموسميات المغربيات .

وكشف موقع الحكومة الإسبانية الرسمي ان الوزيرة التقت العاملات المغربيات اللائي يأتين كل عام لجني الفواكه الحمراء ويتلقين تدريبًا في ريادة الأعمال مدعوما من الاتحاد الأوروبي في نفس الوقت يدعى “وافرة” حيث قدمن لها تفاصيل حول بدء خطواتهن الأولى لبدء عمل تجاري عند عودتهن إلى المغرب، بفضل التدريب والمساعدة الفنية التي تلقوها.

وأضاف موقع الحكومة الإسبانية ان الوزيرة استمعت للعاملات اللائي شاركنها تجرتهن ورغبتهن في فتح تجارة في المغرب في قطاعات مثل النسيج والغذاء والزراعة أو تربية الماشية لتحسين وضعهن الشخصي وأسرهن.

وأعلنت الوزيرة أيضًا تمديد البرنامج حتى فبراير 2025، نظرًا لنجاح التجربة التي كان من المقرر في البداية إنهائها في أكتوبر 2024.