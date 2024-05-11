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مراكش ..السجن النافذ لمعلمة ضبطت رفقة “عشيقها” داخل السكن الوظيفي

2024-05-11 / 18:55
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قررت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بمراكش، إدانة معلمة وعشيقها بالحبس النافذ، بعد ضبطهما متلبسين بممارسة الفساد داخل سكنها الوظيفي.

وأدينت الأستاذة بثلاثة أشهر حبسا نافذا ، فيما حكم على “عشيقها” بستة أشهر سجنا نافذا، مع الصائر والإجبار في الأدنى، مع أداء المتهمين تضامنا فيما بينهما للطرف المدني تعويضا قدره عشرين ألف درهم مع الصائر.

واعتقلت الأستاذة رفقة “عشيقها” شهر ابريل الماضي داخل السكن الوظيفي بعد تدخل الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي آسني على إثر إخبارية من ساكنة دوار “اجوكاك”

2024-05-11 / 18:55
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