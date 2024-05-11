مراكش ..السجن النافذ لمعلمة ضبطت رفقة “عشيقها” داخل السكن الوظيفي
قررت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بمراكش، إدانة معلمة وعشيقها بالحبس النافذ، بعد ضبطهما متلبسين بممارسة الفساد داخل سكنها الوظيفي.
وأدينت الأستاذة بثلاثة أشهر حبسا نافذا ، فيما حكم على “عشيقها” بستة أشهر سجنا نافذا، مع الصائر والإجبار في الأدنى، مع أداء المتهمين تضامنا فيما بينهما للطرف المدني تعويضا قدره عشرين ألف درهم مع الصائر.
واعتقلت الأستاذة رفقة “عشيقها” شهر ابريل الماضي داخل السكن الوظيفي بعد تدخل الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي آسني على إثر إخبارية من ساكنة دوار “اجوكاك”
10 تعليقات
كان المعلم قدوة لتلاميذه مربيا ومكونا كفؤا
لاحولة ولا قوة الا بالله
اللهم استرنا فوق الارض ويوم العرض
الله يهدي ماخلق
الفقيه لي نتسناو براكتو دخل للجامع ببلغتو
هادو هوما مربيي الاجيال
تعلمنا بكري من هاذ المفسدة، المعلم عليه ان يكون قدوة اولا
ثلاثة اشهر قليلة جدا جدا بالنسبة للفعل الاجرامي الشنيع على مربية الاجيال فى سكن الدولة. لاحول ولاقوة الابالله حسبنا الله ونعم الوكيل
ومن الحب ما قتل
الدولة ليس من حقها التدخل في العلاقات الحميمية بين الاشخاص.
كل الدعم للاستاذة وعشيقها.