فورساتين : عصابات تغزو مخيمات تندوف وتـ..ــذبــ..ـح طفلا

فوضى عارمة تلك التي تعيشها مخيمات تندوف حيث المحتجزين الصحراويين ، بالجنوب الجزائري ، بسبب الانفلات الأمني الذي أضحى واقعا يترجم ضعف جبهة البوليساريو الانفصالية وداعمتها الجزائر ، أمام انتشار حالة من السخط واليأس بين صفوف المحتجزين .

منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بمخيمات تندوف ، قال ان المخيمات اهتزت على وقع جريمة جديدة ، تمثلت في قتل طفل ، بطريقة بشعة ، حيث أقدم الجناة على ذبحه بدم بارد ، ورميه في مكان مخصص للجيف بإحدى أماكن تجميع القمامة.

وأضاف المنتدى أن الطفل المغدور يدعى قيد حياته “ح.م.ب”، ينتمي لقبيلة لبيهات ، واختفى منذ مدة عن الأنظار ، وقضت العائلة ليلتها في البحث عنه قبل العثور عليه جثة مرمية حيث تشير أصابع الاتهام الى العصابات المسلحة التي تغزو المخيمات منذ فترة ، وتتقاتل في ما بينها بالرصاص الحي.