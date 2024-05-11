فورساتين : عصابات تغزو مخيمات تندوف وتـ..ــذبــ..ـح طفلا

2024-05-11 / 18:26
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فوضى عارمة تلك التي تعيشها مخيمات تندوف حيث المحتجزين الصحراويين ، بالجنوب الجزائري ، بسبب الانفلات الأمني الذي أضحى واقعا يترجم ضعف جبهة البوليساريو الانفصالية وداعمتها الجزائر ، أمام انتشار حالة من السخط واليأس بين صفوف المحتجزين .

منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بمخيمات تندوف ، قال ان المخيمات اهتزت على وقع جريمة جديدة ، تمثلت في قتل طفل ، بطريقة بشعة ، حيث أقدم الجناة على ذبحه بدم بارد ، ورميه في مكان مخصص للجيف بإحدى أماكن تجميع القمامة.

وأضاف المنتدى أن الطفل المغدور يدعى قيد حياته “ح.م.ب”، ينتمي لقبيلة لبيهات ، واختفى منذ مدة عن الأنظار ، وقضت العائلة ليلتها في البحث عنه قبل العثور عليه جثة مرمية حيث تشير أصابع الاتهام الى العصابات المسلحة التي تغزو المخيمات منذ فترة ، وتتقاتل في ما بينها بالرصاص الحي.

2024-05-11 / 18:26
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