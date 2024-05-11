بسبب النشرة الانذارية.. وزارة التجهيز تحذر السائقين

2024-05-11 / 17:55
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هبة بريس

أهابت وزارة التجهيز والماء بجميع مستعملي الطرق توخي المزيد من الحيطة والحذر، على إثر النشرة الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، التي تتوقع نزول أمطار قوية مصحوبة بالبرَد بعدد من مناطق المملكة اليوم السبت.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه “على إثر النشرة الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، التي تتوقع نزول أمطار قوية مصحوبة بالبرَد بأقاليم كل من إفران و خنيفرة و بولمان و صفرو و ميدلت خلال يومه السبت 11 ماي 2024، فإن وزارة التجهيز والماء تهيب بجميع مستعملي الطرق والطرق السيارة إلى توخي المزيد من الحيطة والحذر نظرا لضعف الرؤية أو انعدامها في مثل هذه الأحوال الجوية”.

وأضاف المصدر ذاته أنه للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالرقمين الهاتفيين التاليين:

▪ مركز الديمومة بالمديرية العامة للطرق: 17 17 71 37 05

▪ مركز الاتصال للطرق السيارة: 50 50

2024-05-11 / 17:55
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