بركان .. الزمالك المصري لم يعترض على قميص نهضة بركان

2024-05-11 / 17:00
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هبة بريس – وجدة

وقع نادي الزمالك المصري على محضر الإجتماع التقني الذي عقده صباح اليوم السبت 11 ماي الجاري مندوب المباراة المعتمد من طرف (الكاف)، المقرر يوم غد الأحد على أرضية ملعب بركان البلدي، لحساب ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء توقيع المحضر التقني بين طرفي النهائي بعد عرض الاقمصة الرسمية وفق نظام المباراة والبروتوكول الخاص بها دون أي اعتراض، على عكس الفريق الجزائري الذي اعترض على أقمصة نهضة بركان رغم أنها مصادق عليها من طرف الكاف.

وهذا، سيلعب نهضة بركان بقميصه البرتقالي المعتاد المرصع بخارطة المملكة المغربية بينما سيلعب الفريق الزملكاوي بقميصه الأبيض المخطط بالألوان الحمراء.

2024-05-11 / 17:00
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