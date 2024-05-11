كوكوس تصف الحصيلة الحكومة بـ”المشرفة” وتشيد بمجهودات وزراء “البام”

هبة بريس – الرباط

وصفت نجوى كوكوس، رئيس المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، الحصيلة المرحلية للحكومة ب”الجد مشرفة”، مشيرة الى إنها شملت العديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتشريعية ورقابية وتقييم السياسات العمومية.

وهنأت كوكوس، في كلمتها بأشغال الدورة 28 للمجلس الوطني للحزب، وزيرات ووزراء حزب الأصالة والمعاصرة الذين كانت مشاركتهم ومساهمتهم بارزة ومتميزة في إنتاج هذه الحصيلة الأولية و منها على الخصوص التنزيل الفعلي للورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية والدعم المباشر واتخاد إجراءات آنية ومستعجلة وجريئة لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. بالإضافة إلى إجراءات أخرى غير مسبوقة لدعم الأسر لتملك السكن اللائق وإطلاق مشاريع واعدة للشباب والمصادقة وإعداد نصوص تشريعية منظمة لمجالي العدالة والقضاء، ناهيك عن المجهود المبذول في مجال ضمان تعزيز السيادة الطاقية وتنزيل الاستراتيجية العامة للتحول الرقمي وتسريع تحول منظومة التعليم العالي إضافة إلى الاهتمام البالغ بقطاع التكوين المهني بما يسمح بتعزيز سوق الشغل بالكفاءات المؤهلة والمتخصصة.

كما نوهت كوكوس، بنجاح الحكومة بمأسسة الحوار الاجتماعي وبمخرجاته المحددة في الاتفاق الأخير الموقع بين الحكومة والأطراف المعنية.