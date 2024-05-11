بعد حجب العلم التونسي بمسبح رادس.. قيس سعيد يحلّ مكتب الجامعة التونسية للسباحة

هبة بريس – وكالات

وجه الرئيس التونسي قيس سعيد بحلّ مكتب الجامعة التونسية للسباحة بعد حجب العلم التونسي بمسبح رادس إثر عقوبات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

وجاء في بيان نشرته وزارة الشباب والرياضة التونسية : “إثر الاجتماع الذي ترأّسه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء الجمعة 10 ماي 2024، بقصر الحكومة بالقصبة عقب الزيارة التي أدّاها إلى المسبح الأولمبي برادس، أسدى تعليماته باتخاذ إجراءات فورية على المستويين الجزائي والإداري ضد المسؤولين عن واقعة حجب جدارية العلم الوطني، خلال منافسات النسخة السابعة من بطولة تونس المفتوحة للماستر، المنظّمة من طرف الجامعة التونسية للسباحة، بما فيها حلّ مكتب الجامعة التونسية للسباحة”.

وتبعا لذلك أعلنت وزارة الشباب والرياضة ما يلي:

1- صدور قرار بحلّ مكتب الجامعة التونسية للسباحة وصدور قرار ثان بتعيين مكتب وقتي لتسيير شؤونها، يتكوّن من محمد الزريبي رئيسا وعضوية كل من مها الزاوي وشاكر بلحاج وسعيد الونزرفي.

2- إقالة المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وتكليف إطار سامٍ بالوزارة لتسيير الوكالة.

3- إعفاء المندوب الجهوي للشباب والرياضة ببن عروس وتكليف إطار سامٍ بتسيير المندوبية.