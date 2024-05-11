قافلة قنصلية نابولي تخدم شؤون مغاربة ببوليستينا بالجنوب الإيطالي

عبد اللطيف الباز – هبة بريس

نظمت قنصلية المغرب بنابولي صبيحة اليوم خدمات متحركة لفائدة أبناء الجالية المغربية المقيمة ببوليستينا وضواحيها و التي تبعد عن مقر القنصلية ب 450 كلم.

و تندرج هذه العملية في إطار الاستراتيجية التي تنهجها وزارة الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج تنفيذا للتعليمات الملكية السامية و التي تهدف في المجال القنصلي تقديم خدمات قنصلية متميزة و السهر على توفير الظروف الملائمة لإنجازها.

وفي اتصال حصري أوضح محمد خليل، القنصل العام ان هذه القنصلية المتنقلة لبلدية بوليستنا تعد المرحلة الأولى من برنامج عمليات القنصليات المتنقلة الذي تم اعداده برسم هذه السنة حيت سيشمل مختلف الجهات التابعة لدائرة نفوذ القنصلية العامة بنابولي

ثم أضاف مسؤول المركز القنصلي ان هذه القنصلية المتنقلة تأتي في اطار الاستعداد لعملية مرحبا والتي تنطلق عادة في بداية يونيو وتعرف توافد افراد الجالية لزيارة بلدهم المغرب.

وقد مكنت هذه القنصلية المتنقلة التي نظمت داخل مقر البلدية من تقديم الخدمات الإدارية لفائدة مغاربة الجنوب الإيطالي خاصة منها تسليم جوازات السفر و البطاقة الإلكترونية الوطنية و كذا الشواهد العدلية إلى جانب تقديم الشروحات حول كفية استخدام المنصة الرقمية الخاصة بأخد المواعيد.

كما شكلت هذه المناسبة فرصة للقنصل العام للقاء المسؤولين الايطاليين و على رأسهم السيد ميشيل تريبودي عمدة بلدية بوليستينا والذي رحب بالطاقن القنصلي بمقر البلدية مشيدا بالعلاقات المتينة التي تربط المملكة المغربية بالجمهورية الإيطالية و كذا السمعة الطيبة التي تحضى بها الجالية المغربية بالمنطقة.

وفي نفس السياق عبر جل مغاربة الجنوب الإيطالي عن ارتياحهم و استحسنو هذه المبادرة موجهين الشكر للطاقم القنصلي كما عبرو عن تعلقهم بآهذاب العرش العلوي المجيد مؤكدين ارتباطهم المتين بوطنهم العزيز و تجندهم الدائم وراء جلالة الملك للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

و على هامش هذه القنصلية قامت الفيدرالية الاسلامية الإيطالية بتنظيم ندوة حول موضوع القيم الدينية و المواطنة حضرها عمدة المدينة و القنصل العام و ممثلي الديانات بالجهة.