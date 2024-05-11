المغرب يشيد باعتماد قرار يدعم طلب العضوية الكاملة لفلسطين بالأمم المتحدة

أفادت البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك، على حسابها على موقع “إكس” (تويتر سابقا)، أن المغرب أشاد، الجمعة، باعتماد الجمعية العامة الأممية قرارا يدعم طلب دولة فلسطين الحصول على العضوية الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة.

ومن خلال هذا القرار، الذي كان المغرب من الراعين الأوائل له، تمنح الجمعية العامة لدولة فلسطين امتيازات وصلاحيات إضافية داخل مختلف هيئات الأمم المتحدة.

كما يوصي القرار مجلس الأمن بإعادة النظر، إيجابا، في طلب قبول دولة فلسطين عضوا في منظمة الأمم المتحدة.

وأبرزت البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة أن المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، ستواصل، كما دأبت على ذلك، ترافعها من أجل التوصل إلى حل الدولتين، الذي ينص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.