قيادة البام: “بلادنا تواجه وضعا دوليا جد متقلب.. ونشيد بحكمة الملك”

هبة بريس – الرباط

أكد صلاح الدين ابو الغالي، عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، أن بلادنا تواجه وضعا دوليا جد متقلب يتجه نحو المجهول، بسبب أزمة دولية لم تعد تنحصر في حروب علنية فتاكة في مناطق من الغرب وفي الشرق الأوسط فقط، بل انتقلت إلى الصراع الحاد على الاقتصاد، وعلى التحكم في الموارد الأولية وفي المعلومة داخل هذا العالم الصغير، بواسطة حروب باردة حادة، وأخرى علنية قذرة استباحت المس بكل القيم الإنسانية المشتركة، وهدم كل المواثيق والقيم الإنسانية التي بنتها البشرية لعقود من الزمن.

وقال ابو الغالي في كلمته بالجلسة الافتتاحية لأشغال المجلس الوطني ال28 للحزب، “بتنا نعيش أبشع مرحلة إنسانية عرفتها البشرية، مجسدة في صور الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني على مسمع ومرأى من القوى العظمى ومن كل المنظمات الأممية، وضدا في كل المواثيق والعهود، في وضع دولي مفتوح على كل الاحتمالات، وشظايا صراعاته وصلت كل الأمم والشعوب، فلم يعد هذا الوضع يقف عند حد السباق نحو المزيد من التسلح، أو التوجه الشرس نحو احتكار الطاقة، بل إلى التحكم في الموارد المائية وفي ثورة الذكاء الاصطناعي، وفي كل موارد العيش والحياة، في مقابل انهيار تام لأخلاقيات وأعراف العلاقات الدولية، ولقيم الحوار والتعاون بين الحضارات، ولمعنى الصداقات التاريخية، ولاعتبارات العيش الإنساني المشترك. ”

وأمام هذا الوضع الدولي المعقد والساخن الذي يتطلب قيادات عظيمة وكاريزمات وعبقريات تاريخية فذة، يضيف ابو الغالي، لا يسعنا في حزب الأصالة والمعاصرة سوى الإشادة بحكمة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره في تحصين بلادنا ضد هذه المخاطر، وتوجهه المبكر حفظه الله نحو إعادة بناء دور الدولة الديمقراطية والدولة الاجتماعية، وتقوية وحدتها الوطنية والتنموية، وتمتين قيم تضامن وتآزر شعبها، كخير سلاح لحماية نفسها، وللمقاومة الذاتية من أجل البقاء، وهي السياسة الحكيمة لصاحب الجلالة التي أكدت فاعليتها وأظهرت للعالم بلادنا كأمة عظيمة وعريقة أثناء معركة كوفيد 19 حين أحكم العالم إغلاق الأبواب والحدود، كما أظهرت نجاعتها أثناء مجابهة قدر زلزال الحوز العنيف الذي ضرب بلادنا.

لذلك، يضيف القيادي البامي، “علينا في حزب الأصالة والمعاصرة أن نعي جيدا حجم هذه التحديات الدولية المتحولة، و علينا بالمزيد من اليقظة ومن الالتفاف بقوة وراء جلالة الملك نصره الله حول الوحدة الوطنية، باعتبار هذه الأخيرة صمام أمان استقرار وتقدم بلادنا، وسببا مباشرا للمكانة الاعتبارية والثقة الدولية غير المسبوقة التي تحظى بها، وأساس مراكمة انتصاراتنا الدبلوماسية.”