الجديدة.. سبعينية تنهي حياتها بالانتحار شنقا

2024-05-11 / 12:40
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مصباح أحمد – الجديدة

اهتزت عاصمة دكالة، أمس الجمعة، على وقع نازلة مأساوية، بعد أن أقدمت امرأة في عقدها السابع على وضع حد لحياتها بالانتحار شنقا.
وفي تفاصيل الواقعة، فإن المسنة التي أنهت حياتها بشكل تراجيدي، كانت تعيش بمفردها في حي شعبي بمدينة الجديدة، حيث كانت تلقى قيد حياتها معاملة حسنة من الجيران. وقد لوحظ عليها في الآونة الأخيرة اكتئاب وعزلة وحزن عميق.

هذا، وعندما قامت إحدى معارفها، على غرار عادتها، بزيارتها، مساء أمس الجمعة، للاطمئنان عليها، تفاجأت بها جثة هامدة وسط منزلها، حيث كانت ملفوفة بحبل من عنقها، وجسدها عالق في الفضاء.

وفور إشعارها، هرعت السلطات المحلية والأمنية إلى مسرح النازلة، حيث أجرى المتدخلون المعاينات والتحريات الميدانية، وانتدبوا سيارة إسعاف نقلت جثة الضحية إلى المركز الاستشفائي الإقليمي بالجديدة، حيث تم إيداعها في مستودع حفظ الأموات، لإخضاعها، وفق التعليمات النيابية، للتشريح الطبي، بغية تحديد أسباب الوفاة.

2024-05-11 / 12:40
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تعليق واحد

  1. حالة من قلق تنتشر بين الناس في كل مرة نسمع حالات انتحار هدا ناتج عن بعد عن الدين وعزلة وتفكير في ما هو سلبي ووحدة تقتل وملل كل هده اسباب تعجل صاحبها الى انتحار

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