عائلة صاحب سناك المحاميد: “البيض الفاسد سبب الفاجعة ونطالب بمحاسبة صاحب الضيعة”

هبة بريس من مراكش

كشف شقيق صاحب “سناك حسن” بالمحاميد، تفاصيل فاجعة التسمم الجماعي.

وذكر شقيق صاحب “السناك”، أن تفاصيل الواقعة تعود الى يوم الأربعاء المنصرم، بعد تناول عدد من زبناء المحل لوجبات تحتوي على صلصة المايونيز.

وأضاف ذات المتحدث، أن الزبناء أحسوا بآلام شديدة على مستوى البطن، ونقلوا الى المستشفى قبل أن يلفظوا أنفاسهم الأخيرة واحدا الو الآخر.

وتابع المتحدث ذاته، أن المصالح الأمنية اعتقلت شقيقه بعد وفاة أول ضحية، كما باشرت أبحاثها وتحقيقاتها التي أفادت أن التسمم وقع بسبب “البيض”.

وأكد المتحدث، أن الأبحاث قادت المصالح الأمنية الى ضيعة البيض، قبل أن تفيد التحاليل المخبرية أن كافة البيض المتواجد بالمكان مسموم.

وحمل المتحدث ذاته، صاحب الضيعة مسؤولية الفاجعة، مطالبا بمحاسبته ومسترسلا بالقول; “ميمكنش صاحب السناك ايدير التحاليل لأي حاجة تقداها من البيض الى البطاطا وغيرهم “