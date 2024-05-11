الولايات المتحدة تمنح 2.5 مليون دولار للوكالات الأممية بالمغرب

رباب نوي – هبة بريس

قدم سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب، بونيت تالوار، أمس الجمعة بالرباط، منحة بقيمة 2,5 مليون دولار لفائدة وكالات الأمم المتحدة بالمغرب للمساهمة في جهود مكافحة الاتجار بالبشر.

وسيتم تقديم هذه المنحة على عدة مراحل من قبل مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، تعزيز حماية ضحايا الاتجار بالبشر، من خلال تحديد هويتهم وإعادة إدماجهم.

ومن جهتها ستدعم وكالات الأمم المتحدة الحكومة المغربية في فتح أولى مراكز استقبال ضحايا الاتجار بالبشر، لضمان ولوج هؤلاء الأشخاص إلى خدمات شاملة ومتخصصة.

وثمن السفير الأمريكي اعتماد الحكومة المغربية على دليل شامل لتحديد الضحايا وتوزيعه على نطاق واسع.

كما رحب تالوار باعتماد المغرب للخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه والآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر، مشددا على أن وضع رقم أخضر للضحايا يمثل أيضا خطوة مهمة لرفع مستوى التحسيس، حول هذا الموضوع.