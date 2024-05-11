الرصاص يلعلع في جرسيف بعد مواجهات بين عصابتين إجراميتين
هبة بريس – جرسيف
شهدت مدينة جرسيف بحرشة كامبير، مساء أمس الجمعة 10 ماي الجاري وقوع مواجهات قوية استعمل فيها الرصاص بين أفراد مجهولين وسط صدمة كبيرة للرأي العام المحلي.
واستعمل خلال هذه المواجهة الرصاص الحي بين أفراد يمتطون سيارتين أو أكثر في مشهد شبيه بأفلام الإيثارة الهوليودية.
و عرف هذا الحادث الخطير تدخل عناصر الأمن الوطني بجرسيف إلى عين المكان للتحقيق في ظروف و ملابسات هذا الحادث الغير مسبوق بالمنطقة.
وأسفرت هذه العملية على حجز سيارة من نوع كات كات بعدما تم تركها ولاذ أصحابها بالفرار.
ويحتاج جرسيف إلى تعزيز القدرات الامنية بدعم الموارد البشرية و الفرق المتخصصة في محاربة العصابات من أجل مواكبة العمل الأمني للنمو الديموغرافي والامتداد الحضري بمدينة جرسيف، وتكثيف التغطية الأمنية بشكل يضمن الوقاية من الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن، فضلا عن تقريب الخدمات الأمنية من المواطنين وتجويدها.
5 تعليقات
غريب جدا.
نسمع ان جهاز الامن تمكن من اعتقال شبكة تنوي واكرر تنوي القيام بأعمال إرهابية.
ورغم ذلك لم تستطيع اعتقال شبكة مسلحة قبل الفعل. وبعد الفعل
بالفعل المنطقة الشرقية جد ماسة إلى تكثيف امني لانها أصبحت في الآونة الأخيرة تعرف التجارة في المخذرات بشتى أنواعها مما تسبب الرعب والخوف في هذه المناطق.
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما هذه الدنيا التي أصبحنا نعيش فيها ، كلها مصائب وجرائم وعصابات ولا ندري الأسباب التي أدت بنا لهذا ؟؟؟ هل من تربيتنا ام من مجتمعنا المغربي ؟؟؟ ام من الدولة التي لحد الآن لم تجد حلا لهؤلاء المفسدين ويبقى السؤال مطروح للنقاش ؟؟؟؟؟؟؟
موضوع يستحق التعليق عنه شكرآ لصاحب المقال ، تعليقي حول هذا الموضوع الجاد هو مدينة جرسيف تعيش حاليا الرعب والخوف من هذه العصابات التي افسدت المدينة من شبابها وشاباتها في تناول المخذرات وحبوب المهلوسة مما خربت عقول الشباب وضياع مستقبلهم وفي نفس السياق ذاته ماديا ، وحسبنا الله ونعم الوكيل في من كان مسببا في ذالك..
يجب على السلطات القضائية ان تحكم عليهم بالاعدام فورا عندما يتم القبض عليهم ولكم واسع النظر.