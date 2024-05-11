الرصاص يلعلع في جرسيف بعد مواجهات بين عصابتين إجراميتين

هبة بريس – جرسيف

شهدت مدينة جرسيف بحرشة كامبير، مساء أمس الجمعة 10 ماي الجاري وقوع مواجهات قوية استعمل فيها الرصاص بين أفراد مجهولين وسط صدمة كبيرة للرأي العام المحلي.

واستعمل خلال هذه المواجهة الرصاص الحي بين أفراد يمتطون سيارتين أو أكثر في مشهد شبيه بأفلام الإيثارة الهوليودية.

و عرف هذا الحادث الخطير تدخل عناصر الدرك الملكي حيث فر هؤلاء الأشخاص ، كما انتقل عناصر الأمن الوطني بجرسيف إلى عين المكان للتحقيق في ظروف و ملابسات هذا الحادث الغير مسبوق بالمنطقة.

وأسفرت هذه العملية على حجز سيارة من نوع كات كات بعدما تم تركها ولاذ أصحابها بالفرار.

ويحتاج جرسيف إلى تعزيز القدرات الامنية بدعم الموارد البشرية و الفرق المتخصصة في محاربة العصابات من أجل مواكبة العمل الأمني للنمو الديموغرافي والامتداد الحضري بمدينة جرسيف، وتكثيف التغطية الأمنية بشكل يضمن الوقاية من الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن، فضلا عن تقريب الخدمات الأمنية من المواطنين وتجويدها.