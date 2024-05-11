بسمة بوسيل

بكليب من إنتاج تامر حسني.. بسمة بوسيل تطلق عملا جديدا

2024-05-11 / 10:05
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هبة بريس

أعلنت الفنانة المغربية بسمة بوسيل عن عودتها إلى الغناء من جديد من خلال أغنية مصورة من إنتاج طليقها الفنان المصري تامر حسني.

وكشفت بسمة بوسيل عن “البوستر” الرسمي للأغنية التي تحمل اسم “البدايات” عبر حسابها الشخصي على منصة “إنستغرام”، وقالت: “اسمعوا أغنيتي الجديدة البدايات، دلوقتي على يوتيوب وجميع منصات الاستماع، إن شاء الله تعجبكم، ومستنيه رأيكم”.

وأضافت الفنانة المغربية: “على فكرة الأغنية دي بتاعة تيمو، ولما قولتله إني عايزه أعمل أغاني ليا على طول شجعني وقالي طب أول أغنية ليكي أنا راح أعملها لك، وطلبت منه دي عشان كنت بحبها أوي، فمترددش لحظة إنه يديهالي، ودي أول أغنية رسمية في مشواري الفني”.

من جانبه هنأ تامر حسني طليقته وأم أبنائه بسمة بوسيل بالأغنية الجديدة، من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على “إنستغرام”، قال فيه: “الدنيا كلها ما تغلاش عليكي يا بسوم، ألف مليون مبروك، وغنيتيها غُنا عظيم بجد، أيوه أنا المدرب والمنتج، بس إحساسك هو الموضوع كله”.

وأغنية “البدايات” من إنتاج تامر حسني، وكلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى.

2024-05-11 / 10:05
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‫4 تعليقات

  3. تامر حسني لم يترك في قلبه الحقد على الفنانة بسمة بوسيل انه راع للعشرة التي دامت بينهما وهذه من خصال العرب بامتياز يستحق التقدير والاحترام المتبادل بينهما.

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  4. كانت تربط بين بسمة بوسيل وطليقها تامر حسني علاقة زوجية سعيدة ولم نتصور نهاية علاقتهما الزوجية السعيدة تنتهي بالطلاق ورغم ذلك لم ينساها وارسل لها التهنئة والتبريكات بمناسبة عملها الفني الجديد.

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