عمدة البيضاء تبشر الساكنة بانطلاق أشغال مشروع RER للقطار الجهوي السريع

هبة بريس ـ الدار البيضاء

لم يعد مجرد حلم أو حبر على ورق، فمشروع القطار الجهوي السريع RER سيصبح حقيقة بعد أن أعلنت نبيلة الرميلي عمدة المدينة المليونية أن أشغال هذا المشروع الضخم ستنطلق بعد أسابيع.

و في هذا الصدد، أكدت نبيلة رميلي عمدة الدار البيضاء خلال أشغال دورة ماي العادية أنها قامت رفقة محمد امهيدية والي الجهة بزيارات ميدانية لعدد من الأماكن و المناطق التي سيمر منها القطار الجهوي السريع.

كما اوضحت عمدة البيضاء أنها وقفت بمعية سلطات المدينة على كافة التفاصيل الخاصة بالمحطات الجديدة التي سيتم إنجازها و منها محطة سيدي البرنوصي.

و قالت الرميلي في مداخلة لها أمام أعضاء مجلس المدينة: “حددنا المسار والمسالك التي سيقطعها المشروع الذي سيمكن من خلق ستة محطات جديدة بالبرنوصي عين السبع مرس السلطان والحي الحسني”.

و بشرت العمدة ساكنة المدينة بأن الدراسات شارفت على نهايتها بخصوص مشروع القطار الجهوي السريع RER الذي سيربط ملعب بنسليمان الكبير بمطار محمد الخامس و سيربط مدن مجاورة للدار البيضاء كبوسكورة و النواصر و برشيد و المحمدية بالعاصمة الاقتصادية، مؤكدة أن الأشغال ستنطلق هذا العام.

و سيتم إنجاز خط سككي سيربط محطة كليات المحمدية بمحطات المحمدية المدينة وزناتة المدينة الجديدة و سيدي البرنوصي و عين السبع وميناء الدار البيضاء (قطار واحد كل 30 دقيقة).

كما سيتم إنجاز “خط كليات المحمدية-النواصر” سيربط محطة كليات المحمدية بمحطات (المحمدية المدينة – زناتة المدينة الجديدة – سيدي البرنوصي – عين السبع – الحي المحمدي – الدار السياحية – المدينة الجديدة – مرسى السلطان – كازا OASIS – الدار البيضاء الجنوبية – سيدي معروف – بوسكورة – النواصر المدينة الجديدة – مطار محمد الخامس T1/T2 (يخدم هذه المحطة قطار واحد كل 30 دقيقة).

وسيتم إنجاز خط “الدار البيضاء الميناء – النواصر” ، سيربط محطة الدار البيضاء الميناء بمحطة الحي المحمدي (هذه المحطة يخدمها قطار واحد كل 30 دقيقة)، و بمحطات الدار البيضاء للمسافرين المدينة الجديدة و مرس السلطان ومحطة OASIS والدار البيضاء الجنوبية، وسيدي معروف، و بوسكورة ، والنواصر المدينة الجديدة.

وسيتم ربط خط ميناء الدار البيضاء بمحطة الجديدة بمطار محمد الخامس (قطار واحد كل 15 دقيقة)، وذلك إنطلاقا من ميناء الدار البيضاء مرورا بمحطة الدار البيضاء للمسافرين ومحطة الدار البيضاء وصولا للمحطة الجديدة لمطار محمد الخامس.